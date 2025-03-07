Британия продолжит предоставлять Украине разведданные после приостановки передачи со стороны США – The Guardian

Великобритания и дальше будет предоставлять Украине разведывательные данные после паузы в передаче такой информации со стороны США. Исключение составят американские данные, которые Лондон получает от Соединенных Штатов.

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Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники. Как говорится в статье, Британия продолжит поставлять разведывательную информацию Украине, хотя ограниченные возможности, предлагаемые Лондоном и другими странами Европы, "затруднят замену потока, прекращенного из США".

6 марта источники издания сообщили, что Великобритания продолжит предоставлять свой анализ необработанных данных, хотя в соответствии с обычной практикой разведки она не будет просто передавать информацию от США, полученную в рамках давно существующих соглашений об обмене данными между двумя странами.

"Они не столь далеко идущие, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал бывший инсайдер Уайтхолла.

Однако разведданные от Лондона позволят Украине сохранить некоторое раннее предупреждение об атаках и определенную степень возможности ударов вглубь территории России.

Данные разведки, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных войск, собираются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по территории РФ.

Решение США прекратить разведку может помочь России возобновить застопорившееся наступление на Харьков, говорит доктор Джейд МакГлинн из Королевского колледжа Лондона.

Существуют опасения, что Украине будет сложно обнаружить запуск бомбардировщиков с авиабаз в РФ и приближающиеся ракеты, хотя в среду поступило предупреждение о ракетном ударе по гостинице в центре Кривого Рога, который убил четырех человек, еще не менее 32 получили ранения.

Эксперт по обороне считает, что заморозка обмена разведданными означает, что Украина больше не сможет обнаруживать приближающиеся баллистические ракеты "Искандер-М" и их северокорейские аналоги, KN-23 и KN-24.

Валерий Рябых, редактор Defence Express, говорит, что США поставили под угрозу безопасность мирных жителей своим решением.

Однако это не окажет существенного влияния на ситуацию на линии фронта.

"У нас есть свои разведчики, спутниковые службы и агенты в России. Этого достаточно, чтобы поражать стационарные объекты в глубине РФ", – сказал Рябых.