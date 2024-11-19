Британия выделила Украине более $9,5 млн на закупку дронов: что известно

19 ноября Великобритания объявила о новой финансовой помощи Украине в рамках коалиции дронов. Британское правительство выделило 7,5 миллиона фунтов стерлингов (свыше 9,5 миллиона долларов) на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, которые будут переданы Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии. Эти средства являются частью поддержки через коалицию дронов, которую возглавляют Великобритания и Латвия. Кроме Великобритании, в коалиции принимают участие и другие страны-партнеры, предоставляющие финансирование для укрепления оборонных возможностей Украины.

"Правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные беспилотники, которые будут инвестированы через коалицию дронов, возглавляемую Великобританией и Латвией", – говорится в сообщении.

Средства на закупку БПЛА были выделены из ежегодного оборонного фонда Великобритании, который составляет 3 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 3,8 миллиарда долларов).

В рамках коалиции дронов другие страны также внесли существенные взносы. В частности, Германия выделила 10 миллионов фунтов (около 12,7 миллиона долларов), Канада – 3 миллиона фунтов (3,8 миллиона долларов), а Люксембург также предоставил 3 миллиона фунтов (3,8 миллиона долларов).

В общей сложности фонд коалиции дронов теперь составляет 67 миллионов фунтов (более 85 миллионов долларов).

Напомним, министр финансов Великобритании Даррен Джонс (Лейбористская партия) выступил против того, чтобы от Украины потребовали территориальные уступки для Российской Федерации. На вопрос о том, уважает ли Лондон желание Киева вернуть себе такие оккупированные территории, как Крым, он ответил, что "это основа, на которой действует" его государство.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава британского министерства обороны Джон Хили заявил, что храбрость украинцев, борющихся с российским агрессором, вдохновила его сына уйти в армию. Молодой человек записался в резерв вооруженных сил своей страны.

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