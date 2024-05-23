Британия заявила о предоставлении Украине пакета помощи для укрепления ПВО

В Украину направляется пакет военной помощи на 150 млн фунтов стерлингов (более 190 млн долларов), нацеленный на усиление воздушной и морской обороны. Средства выделены из Международного фонда помощи Украине, который финансируют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия и Германия.

Подробностями поделился британский министр обороны Грант Шаппс, передает The Sun. Руководитель МО Соединенного Королевства надеется, что оборудования и техника "помогут защитить разрушенную инфраструктуру" нашей станы.

В пакет вошли радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на 70 млн фунтов стерлингов. Также – малые катера, разведывательные беспилотники и надводные безэкипажные корабли на 80 млн фунтов стерлингов.

Шаппс заверил, что Международный фонд для Украины "оказывает жизненно важную поддержку" и пытается удовлетворить неотложные потребности Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее руководитель МО Великобритании Грант Шеппс предупредил, что Китай оказывает или планирует предоставить России летальную помощь для использования в войне против Украины.

– "Это прямая угроза нашему образу жизни", – прокомментировал Шеппс сближение РФ и КНР.

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