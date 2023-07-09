Британская газета The Sunday Telegraph показала крупным планом войну в Украине: фото
Британская еженедельная воскресная газета The Sunday Telegraph разместила на титульной странице показательное фото с украинского фронта. Оно продемонстрировало тяжелую борьбу наших защитников за родную землю.
На это обратили внимание в Национальном союзе журналистов Украины Telegram-канале. Там подчеркнули, что войну в нашей стране издание показало крупным планом (чтобы пересмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Британские журналисты подписали снимок так: украинец падает, стреляя из пушки Д-30 в сторону российских позиций вблизи Кременной в Луганской области.
"Отдача. Крупное фото из передовой публикует сегодня британская газета The Sunday Telegraph", – прокомментировали в НСЖУ.
Отметим, что этот заметный момент на фронте запечатлели украинские фотографы Константин и Влада Либеровы для издания AP. Они сделали еще несколько снимков того, как этот украинский воин отстреливался по вражеским позициям.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотографы Константин и Влада Либеровы сделали символическое фото из освобожденного села Благодатное на Донетчине. На снимке запечатлен портрет Тараса Шевченко, который уцелел в разрушенной библиотеке, в то же время глаза украинского художника смотрят на мертвого российского солдата в помещении.
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