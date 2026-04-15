РФ наполняет Украину своими агентами? Как исполнители 'палятся' на простых вещах. Интервью со Ступаком

В последнее время стало известно о целом ряде попыток организации терактов на территории Украины. Речь идет об украинцах, которых вербуют российские спецслужбы для подрыва тех или иных объектов. Интересно, что исполнители используют подручные материалы, которые можно приобрести в обычных аптеках или строительных супермаркетах. Впрочем, СБУ обращает внимание на определенные характерные для преступников детали поведения, что позволяет предупредить преступления.

Однако, враг всегда ведет нечестную игру с завербованными украинцами – часто не платит за "работу" или шантажирует. В то же время российские хакеры не прекращают попыток кибервойны с Украиной, в частности, с помощью взлома WiFi-роутеров. К этой борьбе, а также к контратакам, нужно быть готовыми.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– За последние дни появилось сразу несколько сообщений о попытках терактов в крупных городах Украины. В Киеве задержали российского агента, который планировал взорвать мужчину с помощью бомбы дистанционного действия, в Хмельницком разоблачена целая агентурная сеть, готовившая схроны со взрывчаткой. Еще раньше в Одессе была задержана женщина, которая пыталась взорвать грузовик. Количество таких случаев действительно стало намного больше, или просто о таких случаях стали чаще сообщать?

– Их и раньше было много, просто о них либо не сообщалось широкой общественности, либо просто наши граждане пропускали эту информацию мимо глаз. Ну, было и было, не обращали внимания.

Но такие вещи были и в Киеве, и в Одессе, и в Днепре. Россияне всегда пытаются оставить какой-то пакет со взрывчаткой. Помните, как пытались взорвать райотдел полиции, потом ТЦК пыталась, потом взрывчатку находили в Киеве возле торговых центров. Мы стали больше обращать на это внимание после Львова, когда был подрыв. Но в целом такие попытки и раньше были.

Единственный плюс этого заключается в том, что у россиян пока нет профессиональной армейской взрывчатки. Все взрывные устройства, которые они хотели применить, были изготовлены собственноручно из подручных материалов – того, что можно приобрести в аптеке, в условном "Эпицентре", строительных магазинах и тому подобное. Но ничего профессионального, слава Богу, в них пока нет. Это был бы в десятки раз хуже результат, чем то, что мы сейчас видим.

Сила устройств, которые они изготавливают, гораздо меньше, чем могла бы быть. Ведь когда речь идет о профессиональной взрывчатке, то она должна вызывать мощную взрывную волну, которая разрушает все. Если вспомнить, например, теракт во Львове – да, был взрыв, погибла девушка, а остальные пострадавшие были ранены этими гайками. В то же время, здание не было разрушено. Если бы там была профессиональная взрывчатка, взрывом снесло бы части фасада, он бы просто выпал.

– Итак, вы не видите признаков того, что террористическая деятельность врага на нашей территории активизируется?

– Ну, она постоянно есть и регулярно выявляется. Различные факты постоянно проверяются сотрудниками Нацполиции, СБУ, они наблюдают, что-то подтверждается, что-то нет. В общем в разработке всегда огромное количество различных материалов.

Но бывают моменты, когда подобные случаи случаются практически в моменте, и поэтому складывается впечатление, будто бы их действительно очень много. Да, они есть, но говорить, что их стало больше, чем было, я не могу. По крайней мере, у меня таких данных нет.

– Вы сказали, что российские агенты используют для изготовления взрывчатки подручные средства, которые можно купить в аптеках, в строительных супермаркетах и тому подобное. Насколько я понимаю, именно благодаря этому их и можно обнаружить?

– Нельзя считать, что каждый, кто покупает определенные товары в аптеках, в супермаркетах, в строительных магазинах, уже является террористом. Но, конечно, по аптекам происходит определенная работа. Есть определенные рецепты взрывчатых веществ, в которых есть специфические материалы, которые можно приобрести в открытом доступе.

За этими вещами так же наблюдают – кто покупает, особенно, если в определенном количестве. Конечно, ведущие сети аптек так же сотрудничают с органами безопасности и должны сразу сообщать о таких случаях. Например, к нам зашел какой-то непонятный человек, приобрел 500 таблеток чего-то. А эти таблетки гипотетически можно использовать или для изготовления наркотика, или взрывчатого вещества. Есть камера видеонаблюдения, есть его лицо, он расплачивался карточкой. В таком случае человека берут в усиленный надзор.

Есть еще другой вариант, который используются в Израиле. Они всегда следят за студентами-химиками, которые работают со взрывчатыми веществами, особенно за талантливыми. За всеми ними плюс-минус есть какое-то наблюдение – где они бывают, какие у них предпочтения, не появляются ли у них большие суммы денег, меняется ли их поведение, не становятся ли они депрессивными и тому подобное. Все это небольшие признаки, которые прямо не свидетельствуют о том, что студент что-то готовит, но могут дать определенный маячок тому, кому это нужно.

– Все украинцы с определенной периодичностью получают SMS-сообщения от СБУ с предупреждениями о том, что враг пытается привлечь в свои ряды украинцев. Они содержат предупреждение об ответственности за подобное сотрудничество с врагом. Как вы думаете, это работает?

– Я думаю, что работает. Трудно оценить эффективность в цифрах, но даже если из тысячи людей хотя бы один, прочитав это, протрезвеет и откажется от такого замысла, прочитав эту эсэмэску, это уже будет большим достижением. Ведь мы понимаем, что даже один человек может сделать большой вред, заложить взрывчатку, кого-то убить и тому подобное. Такие вещи должны быть, ведь результат все равно будет.

У Леонардо да Винчи есть интересное выражение: "Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года". Каждый должен осознавать, что означает сотрудничество с врагом. Прежде всего, минимум половина той суммы, которую они обещают, остается на их территории, сколько бы там ни было написано, хоть миллион долларов – эту сумму уже поделили между собой "товарищ майор" и "товарищ капитан".

Есть много примеров, когда человеку обещали заплатить, он выполнил задание и требует оплаты, а ему отвечают: нет, мы тебе платить не будем. Теперь ты будешь работать с нами. А если откажешься от сотрудничества, мы сбросим всю переписку вашим правоохранителям.

– СБУ и ФБР разоблачили многочисленные взломы Wi-Fi-роутеров – таким образом Россия шпионила за европейцами, американцами и гражданами Украины, получая достаточно важную информацию. Считаете ли вы, что это свидетельствует о том, что сегодня Россия имеет возможность совершенствовать свои ноу-хау именно по такой террористической деятельности, в частности кибертеррористической деятельности?

– Да, у них действительно сильные хакеры. Например, из группировки Fancy Bear. Она действительно очень сильная, это военная разведка. Я скажу больше – даже северокорейские хакеры очень сильны, как бы нам это ни казалось смешно. Поэтому, конечно, надо принимать различные меры противодействия, но это постоянная погоня.

Интересно, что россияне используют против западного мира все то, что этим западным миром было придумано: Facebook, Instagram, WiFi, интернет. Это же не россияне придумали. Поэтому не надо недооценивать врага. Надо считать, что он по умолчанию сильный, искать меры противодействия и каким-то образом атаковать их.