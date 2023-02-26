Британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. Фото

Российская оккупационная армия понесла огромные потери во время наступления на Угледарском направлении. На подходу к населенному пункту вдребезги была разбита так называемая "элитная" пехота.

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Спутниковые снимки подтверждают уничтожение техники 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которая была в авангарде недавних попытках наступления. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В британской разведке отметили, что уничтоженная под Угледаром пехота считалась "элитной" в составе российских вооруженных сил. При этом отмечается, что в отличие воздушно-десантной пехоты, российская морская пехота не дислоцировалась в Украине как единое крупное соединение. Вместо этого отдельные подразделения были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска.

Военная разведка Великобритании отмечает, что перед "элитной" пехотой оккупантов командование РФ поставило одни из самых сложных тактических задач на войне, и они понесли чрезвычайно большие потери. Следовательно, что усиленный потенциал российских бригад теперь наверняка значительно ухудшился, потому что он был заполнен неопытным мобилизованным персоналом.

В разведке подчеркнули, что нехватка личного состава армии РФ приводит к тому, что российским офицерам приходится руководить малыми подразделениями, что в свою очередь, снижает оперативность. Также отмечается, что существует реальная вероятность того, что деградировавшие подразделения пехоты снова будут брошены в новые атаки возле Угледара.

Напомним, за несколько недель до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в восточной части Донецкой области произошли одни из самых ожесточенных боев. Maxar Technologies показали спутниковые снимки, на которых видно населенный пункт недалеко от Угледара с разницей в 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подбили под Угледаром Донецкой области одну из новейших модификаций боевой машины пехоты "Басурманин" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артиллеристы 72-й бригады разнесли целую колонну оккупантов под Угледаром. Защитники уничтожили не только российские танки, но и самих захватчиков из РФ.

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