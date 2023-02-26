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Британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. Фото

Алексей Лютиков
War
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Британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. Фото

Российская оккупационная армия понесла огромные потери во время наступления на Угледарском направлении. На подходу к населенному пункту вдребезги была разбита так называемая "элитная" пехота.

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Спутниковые снимки подтверждают уничтожение техники 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которая была в авангарде недавних попытках наступления. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В британской разведке отметили, что уничтоженная под Угледаром пехота считалась "элитной" в составе российских вооруженных сил. При этом отмечается, что в отличие воздушно-десантной пехоты, российская морская пехота не дислоцировалась в Украине как единое крупное соединение. Вместо этого отдельные подразделения были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска.

Военная разведка Великобритании отмечает, что перед "элитной" пехотой оккупантов командование РФ поставило одни из самых сложных тактических задач на войне, и они понесли чрезвычайно большие потери. Следовательно, что усиленный потенциал российских бригад теперь наверняка значительно ухудшился, потому что он был заполнен неопытным мобилизованным персоналом.

В разведке подчеркнули, что нехватка личного состава армии РФ приводит к тому, что российским офицерам приходится руководить малыми подразделениями, что в свою очередь, снижает оперативность. Также отмечается, что существует реальная вероятность того, что деградировавшие подразделения пехоты снова будут брошены в новые атаки возле Угледара.

Британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. Фото
Британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. Фото

Напомним, за несколько недель до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в восточной части Донецкой области произошли одни из самых ожесточенных боев. Maxar Technologies показали спутниковые снимки, на которых видно населенный пункт недалеко от Угледара с разницей в 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подбили под Угледаром Донецкой области одну из новейших модификаций боевой машины пехоты "Басурманин" оккупантов. 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артиллеристы 72-й бригады разнесли целую колонну оккупантов под Угледаром. Защитники уничтожили не только российские танки, но и самих захватчиков из РФ.

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