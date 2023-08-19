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Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге

Марина Погорилко
War
2 минуты
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Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге

Силы обороны Украины продвинулись на южном фронте и продолжили наступление по течению Мокры Ялы в Донецкой области. Таким образом наши защитники обезопасили село Урожайное перед жестким сопротивлением российских оккупантов.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании. Тем временем на Купянском направлении войска РФ продолжали разведку, но значительных успехов не добились.

Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге
Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге

Британские разведчики также отметили, что на фронте обе стороны сталкиваются с одинаковыми проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепившиеся силы, имея при этом ограниченные незадействованные силы для открытия новых атак.

Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге

Напомним, накануне издание CBS сообщило, что украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. ВСУ преодолели российское минное поле и начали бой за освобождение Токмака в Запорожской области.

Отмечается, что одна из целей контрнаступления Украины – продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город также является жизненно важным российским транзитным узлом по данному направлению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;

– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.

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