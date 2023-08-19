Британская разведка заявила об успехе контрнаступления ВСУ на юге

Силы обороны Украины продвинулись на южном фронте и продолжили наступление по течению Мокры Ялы в Донецкой области. Таким образом наши защитники обезопасили село Урожайное перед жестким сопротивлением российских оккупантов.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании. Тем временем на Купянском направлении войска РФ продолжали разведку, но значительных успехов не добились.

Британские разведчики также отметили, что на фронте обе стороны сталкиваются с одинаковыми проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепившиеся силы, имея при этом ограниченные незадействованные силы для открытия новых атак.

Напомним, накануне издание CBS сообщило, что украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. ВСУ преодолели российское минное поле и начали бой за освобождение Токмака в Запорожской области.

Отмечается, что одна из целей контрнаступления Украины – продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город также является жизненно важным российским транзитным узлом по данному направлению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW отметили, что у Украины есть много вариантов остановить критически важные для россиян логистические пути вдоль побережья Азовского моря, и давать оценки контрнаступлению ВСУ пока преждевременно. Аналитики считают, что всеобщее ослабление российской оборонной линии создает возможности для любого украинского прорыва;

– также аналитики ISW подчеркнули, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для содержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.