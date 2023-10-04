Британский солдат получил ранение в Украине, но отказывается ехать домой, 'пока Россия не терпит поражения': подробности

28-летний доброволец из Великобритании Алекс Мосс, прибывший защищать Украину от оккупантов, получил серьезное ранение в шею во время вражеского обстрела его окопа. У мужчины была раздроблена грудная клетка, был доставлен в госпиталь экстренной терапии, но наотрез отказался возвращаться в родной Вулвергемптон, пока Россия не будет поражена.

Об истории мужественного бойца рассказали журналисты издания Mirror. Дома Алекса ждет любимая девушка, но он по-прежнему мечтает вернуться на фронт, чтобы противостоять армии, несущей угрозу всей демократии и свободе на континенте.

Алекс служил в британской армии с 16 лет стрелком. В 2016 году он написал о выходе из войск, а в 2022 году прибыл в Украину рейсом через Польшу.

"Я с ненавистью отреагировал на новость, что российские войска нападали на гражданских лиц, женщин и детей. Мы с друзьями, которые служили в одном полку, несколько раз обсуждали возможность поехать в Украину и встать в один ряд с воинами ВСУ. Теперь получилось накопить немного денег, договориться с начальством на работе, чтобы сохранить за собой место. Я твердо верю в победу украинского народа", – поделился иностранный доброволец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинский воин, потерявший на войне с Россией оба глаза, Владислав Ещенко сыграл свадьбу с любимой, которая ждала его с фронта. Их любовь оказалась сильней увечий, теперь воин будет помогать побратимам, которые получили подобные травмы, а супруга во всем будет поддерживать Владислава.

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