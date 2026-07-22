Британскую гаубицу L119 будут производить в Украине.

Британская компания BAE Systems налаживает лицензионное производство 105-мм гаубиц L119 непосредственно в Украине. При этом украинские военные благодаря новому соглашению получат новую, модифицированную версию этих артиллерийских систем.

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Компания уже подписала контракт с неназванным украинским партнером. Об этом сообщили в BAE Systems.

Поддержка Украины – это не просто поставки

В частности, стороны уже договорились о передаче технической документации по L119, необходимой для начала работ. Британские инженеры обеспечат полное сопровождение запуска производства.

Специалисты планируют изготовить первый образец уже модифицированной для ВСУ пушки в ближайшее время, после чего начнутся испытания. Весь процесс будет проходить в рамках лицензионного соглашения.

"Прочный оборонный потенциал зависит от надёжных промышленных стратегических партнёрств. Это соглашение объединяет артиллерийский опыт BAE Systems и знания нашего стратегического оборонного партнёра в отношении оперативных потребностей Украины для поддержки развития суверенного потенциала там, где это наиболее необходимо. Поддержка Украины – это не просто поставка оборудования. Это также совместная работа с целью развития промышленной устойчивости, навыков и потенциала, необходимых для поддержания обороноспособности в долгосрочной перспективе", – сказал Джайлз Амброуз, директор по инженерии, технологиям и стратегии компании.

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О чем речь

Пушка имеет калибр 105 мм. То есть гарантирована совместимость со всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 105 мм.

Кроме того, L119 может использовать активно-реактивные снаряды.

Максимальная дальность стрельбы: от 11,5 до 19 километров.

Гаубица отличается компактными габаритами и небольшим весом.

Транспортировать эту пушку можно даже на пикапе. Также её часто перевозят на подвесках вертолётов. Это делает L119 незаменимой в условиях динамичной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский воин из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в течение 10 дней сдерживал российские штурмы всего одной пушкой L119. Каждый день враг пытался прорвать оборону, но артиллерийский расчёт не отступал.

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