Одной пушкой сдерживали врага 10 дней: невероятная история сержанта 95 ОДШБр. Фото

Украинский воин из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказал, как в течение 10 дней удалось сдерживать российские штурмы только одной пушкой L119. Ежедневно враг пытался прорвать оборону, но артиллерийский расчет не отступал.

Об этом говорится на Facebook-странице бригады. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил сержанта Дмитрия за профессионализм и решительность на поле боя нагрудным знаком "Крест военная честь".

Одной пушкой сдерживали врага 10 дней

"Наш расчет пушки L119 стоял позади позиций дружественной бригады. В течение десяти дней россияне пытались штурмовать их 10-12 раз в день. Перерывы были настолько незначительными, что в конце концов это был один сплошной штурм. Тогда мы одной пушкой сдерживали врага. Работали без перерыва, пока он не успокоился", – рассказал сержант одного из батальонов 95 ОДШБр Дмитрий.

Дмитрий, который является командиром артросчета, всегда на позициях спокойный, даже во время ожесточенного боя. По его словам, это профессиональное достояние с прошлой работы, когда работал спасателем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Там работа такая, что стрессовые условия становятся нормой. Поэтому меня это хорошо подготовило к войне. Особенно в военном деле холодная голова всегда плюс", – объяснил военный.

Военный рассказал о своей работе в ВСУ

Дмитрий имел возможность не идти на войну, а продолжать работать в ГСЧС, поскольку спасателей постоянно привлекали в самые тяжелые периоды для страны: во время эпидемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения России в нашу страну они всячески логистически помогали местному населению и армии, проводили эвакуацию, доставляли провизию и тому подобное. Несмотря на это, он добровольно присоединился в ряды ВСУ и стал на защиту Украины.

"Я дождался изменений в законе, и сразу пришел в ВСУ. В 95 бригаде стал сначала минометчиком. Обучение на БЗВП, подготовка и уже вскоре я был в Серебрянском лесничестве, сравнивал оккупантов с землей", – сказал Дмитрий.

По словам десантника, в его работе нет ничего сложного, а при наличии желания и мотивации можно достичь уровня "мастер".

Сейчас артиллерийский расчет Дмитрия является одним из самых результативных, а их главная задача сейчас – поддержка пехоты. "Уничтожить россиян еще до того, как они приблизятся к нашим штурмовикам, или разнести их технику вместе с ними самими уже во время штурма. Приятно слышать после боя от командиров, что точно отработали и "прикрыли" наших", – рассказал защитник.

Что известно о гаубице L119

L119 – модифицированный вариант британской легкой полевой гаубицы L118 с укороченным стволом 20-го калибра, модифицированный для использования американского 105-мм унитарного боеприпаса М1. Это стандартный 105-мм артиллерийский боеприпас НАТО. Максимальная дальность стрельбы – 11,4 км.

Несмотря на то, что артиллерийская система классифицируется как "пушка", по своему назначению она является гаубицей. Она обеспечивает прямую и косвенную огневую поддержку боевых подразделений Сухопутных войск и может применяться как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

До 2005 года эта гаубица состояла на вооружении британской армии и экспортировалась в некоторые страны. Лицензию на производство этой артиллерийской системы приобрели Австралия, Таиланд и США.

