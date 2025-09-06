Поражен командный пункт: воины ВСУ атаковали тыл российских оккупантов в Запорожье. Видео

Недавно Вооруженные силы Украины атаковали тыл российских оккупантов в Запорожье возле населенного пункта Луговое. Во время операции был поражен командный пункт врага.

Видео атаки опубликовали бойцы 210 отдельного штурмового полка. Отмечается, что один оккупант был ликвидирован, еще один получил ранения.

"Наши собратья из 1 штурмового батальона поразили вражеский командный пункт в тылу врага вблизи н.п. Луговое в Запорожье. Война продолжается ежедневно, и победа зависит от каждого из нас. Присоединяйся к 210-му штурмовому батальону! Звони: 098 210 210 1. Принимаем на боевые и небоевые должности", – говорится в подписи под видео.

Напомним, что в течение суток 5 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 960 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 087 180 человек.

Ранее также стало известно о том, что, Силы обороны Украины уничтожили катер российских оккупантов на побережье Черного моря. Кроме техники, уничтожены и ранены захватчики из состава воздушно-десантных войск противника.

Как писал OBOZ.UA, недавно украинские бойцы провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее оккупировали российские войска. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

