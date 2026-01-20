В 2025 году воины подразделения "Азов" получили в свое распоряжение новейшую отечественную бронемашину класса MRAP – "Варта-2". Броневик успешно прошел боевое испытание.

Об этом сообщило Конструкторско-производственное предприятие "Украинская Бронетехника". А корпус "Азов" обнародовал соответствующее видео.

Боевая машина уже оснащена всеракурсной антидроновой защитой типа "мангал", а также средствами радиоэлектронной борьбы.

"Эта боевая бронированная машина уже успешно испытана бойцами 12-й бригады "Азов" на фронте. Авто имеет все качества, необходимые для выполнения боевых задач в любой местности. В том числе – в условиях интенсивной работы вражеских дронов", – говорится в заметке подразделения.

В "Азове" рассказали, что "Варта-2" прошла боевое крещение: во время выезда на задание в нее попал FPV-дрон. Бронестекло и корпус машины выдержали удар.

"Ни броня, ни само стекло не пробито. Ребята вернулись все живы и здоровы", – поделился опытом использования броневика боец с позывным "Прут" 6-го батальона 12 бригады специального назначения "Азов".

По его словам, технические характеристики бронеавтомобиля позволяют использовать его в любых боевых задачах.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года стало известно, что бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

