Бронирование через Дію закрыли до 15 ноября: названа официальная причина

В приложении Дія почти месяц не будет работать функция бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. Ее временно закрыли до 15 ноября.

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До этого времени будет продолжаться аудит уже забронированных военнообязанных. Об этом сообщается в соответствующем поле единственного портала государственных услуг.

"Внимание! Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями", – говорится в уведомлении.

По сообщениям СМИ, на совещании 9 октября президент Украины Владимир Зеленский якобы выразил недовольство тем, что от мобилизации в стране забронировано 1,5 миллиона человек. После этого правительство до 15 ноября остановило некоторые положения по критически важным предприятиям.

В Минобороны уточнили, что к середине ноября в Украине должны провести аудит предприятий, получивших статус критически важных от органов местного самоуправления. Отмечалось, что в комиссию войдут военные. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование будет пересмотрено.

"Резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев – рост вдвое", – заявил на днях заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

В правительстве добавили, что Минэкономики должно проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Как сообщал OBOZ.UA, перечень категорий граждан, подлежащих бронированию, закреплен в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основным пунктом, определяющим критерии такой отсрочки, является статья 25 этого закона.

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