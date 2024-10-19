Бронь от мобилизации: кто находится в полном списке, прописанном в законе

В условиях военного положения и мобилизации в Украине действуют особые правила для граждан, в частности, бронирование от призыва. Некоторые категории могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с законодательством.

Видео дня

Список категорий граждан, подлежащих бронированию, закреплен в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основным пунктом, определяющим критерии отсрочки, является статья 25 этого закона.

Категории лиц, подлежащих бронированию:

Все военнообязанные, занимающие должности госслужбы категории "А" – это, в частности, главы областных, районных советов, городские головы и другие руководители высокого уровня.

Работники госслужбы категорий "Б" и "В" и органов местного самоуправления могут быть забронированы в количестве не более 50% всех военнообязанных в этих органах.

Лица, работающие в полиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, ГСЧС, судах и других учреждениях системы правосудия также имеют право на бронь. Сюда относятся патронатные службы госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю Украину.

Работники предприятий, выполняющих мобилизационные задания, могут получить бронь, если это необходимо для выполнения таких задач.

Бронированию подлежат также работники организаций, имеющих критическое значение для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, функционирования экономики или жизнедеятельности населения в условиях особого периода. Это включает как работников, так и конечных бенефициарных владельцев таких предприятий.

Напомним, украинские СМИ 9 октября сообщили, что правительство якобы поставило на паузу бронирование работников от мобилизации. Действие некоторых положений по определению критически важных предприятий было приостановлено до 15 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины отрицали приостановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

Ранее член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский поделился предположением, проголосуют ли его коллеги за экономическое бронирование. По его словам, эта инициатива вызывает множество споров. Однако полностью она до сих пор не отклонена.