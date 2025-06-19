Броня с интеллектом: 'Стальной фронт' переделал 'Казаков' в мобильные штабы для фронта

"Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" профинансировал работы по полному техническому переоснащению командно-штабных машин (КШМ) на базе бронированной машины "Козак".

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Пять новейших подвижных пунктов управления уже получили связисты одного из подразделений Сухопутных войск Украины. Выполнено оборудование комфортных рабочих мест личного состава и установка современной коммуникационной техники, средств защиты связи, устойчивых к РЭБ, автоматизации, автономного резервного питания и другого оборудования. "Метинвест" направил на эти цели почти 2 млн гривен.

Штабные машины предназначены для обеспечения круглосуточной устойчивой радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск при любых погодных условиях и времени года, в движении и на стоянке.

Военные отмечают: для переоборудования в командно-штабную машину "Казак" был выбран неслучайно. Боевая машина хорошо защищена броней, мобильная, очень вместительная и позволяет разместить все необходимое оборудование и организовать комфортные рабочие места для личного состава.

"Современная технологическая начинка позволяет командиру отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, консолидируя данные беспилотной разведки и других систем. Объективная и полная информированность позволяет штабу принимать оперативные решения, направленные на повышение эффективности действий подразделений и сохранение жизней бойцов", – отметил заместитель командира роты Дмитрий.

КШМ оборудована с учетом боевого опыта и потребностей украинской армии, здесь применены современные технологические решения, которые защищают экипаж машины от рисков военного времени.

"Информация – это оружие, особенно в армии, которая защищает страну от вражеского нашествия. Чтобы это оружие всегда было точным и острым, помогало украинским воинам эффективно вести бой и сохранить личный вклад, мы закрыли потребность в оперативном переоборудовании командно-штабных машин. Ведь современная война – это прежде всего война новейших технологических решений, поэтому такие командные комплексы незаменимы для нашей армии", – отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова - крупнейшая частная инициатива поддержки армии в Украине. В рамках проекта компании SCM, в том числе "Метинвест", системно поставляют технику, дроны, защитное оборудование, укрытия и средства связи. Всего на помощь военным и гражданским уже направлено более 11,3 млрд грн.