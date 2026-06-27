Враг ударил дронами по Чернигову: двое пострадавших

Вечером 27 июня страна-агрессор направила рой дронов-камикадзе типа "Шахед" по Чернигову. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

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Об атаке сообщил начальник Черниговской городской военной (государственной) администрации Дмитрий Брижинский. В своем Telegram-канале он призвал жителей найти укрытия на время воздушной тревоги.

По состоянию на 20:30 было известно, что ранены двое гражданских. "В результате падения БпЛА пострадали два человека. Они получили осколочные ранения", – написал Брыжинский.

По данным местных медиа, взрывы в городе начались около 19:40. Воздушные силы ВС Украины предупреждали о вражеских целях, которые приближались к Чернигову с северного направления.

Как ранее писал OBOZ.UA, Беларусь, союзник страны-агрессора, выполнила условие президента Владимира Зеленского и отключила сеть ретрансляторов, с помощью которых Россия управляла своими ударными дронами в режиме реального времени над северными и западными регионами Украины. Но это не означает, что РФ перестанет наносить удары беспилотниками. Атаки будут продолжаться, но не под онлайн-управлением.

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