Бросают в штурмы без прикрытия: появились данные о больших потерях в одной из бригад РФ, которая воюет под Покровском

Во время боев за Покровск 137-я отдельная штурмовая бригада ВС РФ (в/ч 01591), известная как "Урал", понесла огромные потери. По последним данным, имена 836 погибших военнослужащих этого подразделения уже известны.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". По состоянию на начало 2025 года бригада потеряла по меньшей мере 1158 человек убитыми, а еще 2319 военных были записаны как пропавшие без вести, хотя о гибели многих из них также известно командованию.

Кроме того, почти 1000 бойцов самовольно оставили часть и сбежали.

По свидетельствам военнопленных, бойцов заставляют штурмовать позиции без надлежащего прикрытия, подготовки и организованной эвакуации.

Даже те, кто выживает и доходит до назначенных точек, часто остаются без медицинской помощи, продовольствия и воды. Некоторые неделями находятся в разрушенных домах и блиндажах, умирая от ран и обезвоживания.

Фактически, единственным способом выжить для многих становится сдача в плен или побег. В то же время командиры жестоко наказывают тех, кто не выполняет приказ, даже раненых, применяя физическое насилие и штрафы.

Как рассказал еще один пленный оккупант, командиры игнорируют угрозу со стороны украинских дронов и заставляют бойцов наступать. Раненые не имеют права на отступление или получение медицинской помощи. Командование при этом часто издевается над подчиненными и выманивает деньги любым способом.

Проект получает и систематизирует информацию о погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих российской армии. Недавно была передана база данных погибших по состоянию на начало 2025 года.

Чтобы оставить заявку на поиск военнослужащего РФ, пропавшего без вести в Украине, воспользуйтесь Телеграмм-ботом проекта "Хочу найти": https://t.me/hochunaiti_bot.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в сети появились данные о потерях одной из российских бригад, которая отличилась мясными штурмами. Это подразделение оккупантов – среди "лидеров" по уровню дезертирства в российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!