Бросают в яму: российское командование пытает отказников на Херсонщине – 'Атеш'

Командование российской оккупационной армии на левом берегу Херсонщины пытает военнослужащих, которые отказываются подчинятся приказам и не хотят идти на штурмы. Такая ситуация сложилась в частности в 61-й отдельной бригаде морской пехоты ВМФ РФ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного и партизанского движения, созданного украинцами и крымскими татарами. По словам агента из числа военнослужащих 61-й ОБМП, обстановка в подразделении резко ухудшилась.

"По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали истязать всех военнослужащих, которые отказываются подчинятся самоубийственным приказам", – сказано в сообщении.

В декабре прошлого года нескольких оккупантов, которые отказались участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине, показательно бросили в яму. Там россиян продержали три дня без воды и еды, после чего отправили на очередной штурм. Эти захватчики погибли, их тела командование так и не эвакуировало, из-за чего они числятся пропавшими без вести.

В "Атеш" сообщают, что командиры армии РФ все чаще используют физическое насилие как инструмент давления – угрозы, избиения и яма для оккупантов уже стали обыденностью.

"Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь наказания используются по малейшему поводу. Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то долго уже не протянешь", – отмечают партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, в 70-м мотострелковом полку армии РФ, который воюет против Украины в Запорожской области, наблюдаются серьезные этнические конфликты между оккупантами. Основное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов.

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