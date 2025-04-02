Буданов лично работает в горячих точках и имеет авторитет среди бойцов, – генерал-майор Павленко

Генерал Кирилл Буданов лично работает в горячих точках и имеет безусловный авторитет среди бойцов Главного управления разведки, которое при его руководстве стало одной из самых технологичных спецслужб мира. Об этом в блоге на Цензор.Нет рассказал экс-заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Илья Павленко.

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"Важная черта нынешнего начальника ГУР МО Украины в том, что он не "паркетный", а сам часто появляется в горячих точках вместе со своими солдатами. Генерал Буданов имеет безусловный авторитет среди бойцов и сотрудников. И такой его стиль управления доказал свою эффективность", - подчеркнул Павленко.

По его словам, "когти гуровской совы" - повсюду. И хоть не все эти плоскости противостояния с агрессором видны, но уже четвертый год мы видим воплощение плана "тысячи тактических порезов" россии со стороны украинской военной разведки. Совокупно они дают результат и действительно ослабляют москву.

"Операции в тылу врага, направленные на подрыв логистики и уничтожение военных преступников. Кибероперации и успешные атаки на объекты военно-промышленного комплекса врага. Отдельного внимания заслуживает кампания уничтожения и поражения кораблей черноморского флота России (15 судов!) мастерство их инженеров и операторов вывели ГУР в ранг самых технологичных спецслужб мира", - подчеркнул экс-заместитель Буданова.

Он добавил, что ГУР также умеет удачно проводить ИПСО – сложные, многовекторные. Разведка способна бить в московские сакральные места, даже в сам кремль, разоблачая миру русские блеф-карты, которые они называют красными линиями.

"Воины ГУР, наконец, первыми среди структур Сил безопасности и обороны Украины перенесли войну на территорию агрессора. Признание среди украинского общества и мира - дело высокой ответственности, ведь установленная генералом Будановым и его бойцами планка требует работать еще настойчивее, достигать более высоких результатов ради защиты национальной безопасности и интересов Украины

По его убеждению, хотя попытки усмирить Россию и заключить с ней перемирие продолжаются, но даже если допустить их завершение миром, для ГУР противостояние никак не завершится.

"Ослабление военных, экономических и дипломатических возможностей россии будет оставаться приоритетной задачей для спецслужбы на долгие десятилетия, а может и дольше. Извечная угроза со стороны россии будет оставаться, пока она не изменится — лживая москва потеряла человеческий облик. Украинцы очень долго будут считать ее врагом. Страной, которая подло напала ― без причины. Страной, которая убивала детей. Похищала детей. Совершила военные преступления для длительного, но необходимого трибунала. И если международное право вдруг окажется бессильным (риски очевидны), то справедливость за преступления, которые не имеют сроков давности, будет обеспечивать коготь совы, который может появиться когда угодно и где угодно", — констатировал Илья Павленко.