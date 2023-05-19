Буданов назвал условие, при котором в РФ могут вспыхнуть протесты, и указал на большой провал Кремля

Сейчас в России очень низкие шансы на протестные движения, там отсутствует гражданское общество. Протесты возможны только при условии, что до них "дозреют" российские элиты.

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В то же время, война в Украине разрушила ряд мифов в отношении РФ, в частности, убеждение в том, что армия государства-агрессора является второй армией мира, а также что Россия имеет в Украине чрезвычайно мощную агентурную сеть, искоренить которую практически невозможно. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту "Разные люди".

Отвечая на вопрос собеседника по поводу успехов украинских спецслужб в противодействии российской агентурной сети внутри страны, Буданов подчеркнул: возможности агрессора в этом смысле были переоценены.

"Агентурная сеть все еще остается. А вот мощность ее во многом оказалась мифом. Давайте так: человек, который там за 100 долларов, работая таксистом, проезжает и фотографирует забор, за которым видит военные машины – это тоже агент считается. Но это ведь не то, о чем люди обычно думают, когда говорят об агентуре", – сказал Буданов.

Он также добавил, что уверен: в его окружении российских агентов "точно нет".

А вот в окружении президента РФ Владимира Путина нашлись люди, которые сотрудничают с украинской военной разведкой.

"У нас есть свои источники, которые нас прекрасно информируют. Но кто они... Извините, это уже будет странно рассказывать", – отказался конкретизировать ответ на вопросы журналиста Буданов.

Глава ГУР МОУ подчеркнул: за время полномасштабного вторжения украинская армия разрушила миф о непобедимости военной машины РФ. Однако недооценивать врага было бы большой ошибкой. В частности, в отличие от вооруженных сил, спецслужбы России работают довольно неплохо.

"Мы в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Не вторая армия мира. Пожалуй, что и не третья. Но, наверное, в первую десятку входит. С очень серьезной, в отличие от армии, максимально мощной системой специальных служб. Недооценивать противника было бы неправильно. А поскольку мы действуем более-менее эффективно, что не подлежит какому-либо сомнению ––это значит, что мы работаем правильно", – подчеркнул Буданов.

Высказался глава военной разведки Украины и о вероятности протестных движений в России.

"Протестный потенциал российского общества почти нулевой. Расшатать Россию изнутри можно будет только тогда, когда к этому будут готовы элиты. Гражданское общество – это в Украине. Там же его нет. Даже сравнивать некорректно", – сказал Буданов.

Не видит начальник военной разведки и шансов на нарастание протестных движений по региональному или национальному признаку – без, опять-таки, поддержки местных элит.

Напомним, ранее Буданов назвал Путина "законной целью" для Украины. В то же время руководитель ГУР заявил, что он не видит смысла в попытках совершить покушение на кремлевского диктатора. Так, Буданов считает теоретически возможной ликвидацию Путина, однако он не видит целесообразности в этом, очевидно, имея в виду высокую поддержку агрессивной войны против Украины среди российского населения.