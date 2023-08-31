Буданов: несколько дней назад в Беларусь доставили первые ядерные боеголовки

Несколько дней назад в Беларусь были доставлены первые ядерные боеголовки. Несмотря на это, угрозы использования такого оружия с территории наших западных соседей не что иное, как "большая геополитическая игра".

Видео дня

Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук. Главный разведчик Украины скептически оценил использование этого оружия на территории Беларуси.

По словам Буданова, ядерное оружие в Белоруссии – это средство России повышать ставки.

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены", – отметил Буданов в интервью.

Начальник ГУР также сообщил, что сами белорусы оказались не готовы эксплуатировать российское ядерное оружие. Такой вывод можно сделать, учитывая результаты учений с ядерными имитаторами. В России были в шоке провалом этих тренировок.

"До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно некрасивые для Беларуси документы. Российское 12 главное управление, это управление, отвечающее за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, который в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения", – рассказал Буданов.

Вместе с тем, по его словам, белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У".

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Кремля по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Это только может стать дополнительным инструментом для шантажа. Об этом заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В США не раз заявляли, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!