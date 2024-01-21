Буданов о контрнаступлении в 2023 году: не все хорошо, но не катастрофа

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что итоги контрнаступления ВСУ в 2023 году нельзя называть "катастрофой". Он также спрогнозировал, что Украине в дальнейшем удастся сдерживать Путина.

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Соответствующее заявление Буданов сделал в интервью Financial Times. "Сказать, что все хорошо – это неправда. Сказать, что это катастрофа – тоже неправда", – сказал он, отвечая на вопрос о том, что контрнаступление Украины, о котором много говорили и много анонсировали, не достигло поставленных целей.

Кроме того, начальник ГУР добавил, что кое в чем обещание выполнено – в частности, украинские подразделения летом 2023 года неоднократно входили в оккупированный Крым.

"Хотя начальные планы предполагали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", – сказал Буданов.

Он также спрогнозировал, что Украине удастся сдерживать Путина – ее народ уже доказал, что вся легенда о могуществе РФ – это "мыльный пузырь".

По словам Буданова, благодаря оружию из Северной Кореи Россия смогла "немного выдохнуть", а без этой помощи "ситуация была бы катастрофической".

Руководитель ГУР также прокомментировал мобилизацию в Украине, отметив, что сложно даже представить, что можно обойтись без набора дополнительных людей.

"Нехватка рук очень ощутима", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что война в Украине вряд ли закончится и в 2025 году. По его мнению, союзники были "слишком полны энтузиазма и оптимизма" в начале контрнаступления ВСУ в 2023 году.

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