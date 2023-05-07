Буданов – о ликвидации пропагандистов Путина: мы убивали россиян и будем убивать где угодно до полной победы!

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации российских пропагандистов. Однако заверил, что мы будем "убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины".

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Об этом руководитель ГУР говорил в интервью журналистам "YahooNews". Отвечая на вопрос, он попросил не продолжать тему.

"Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", – подчеркнул Буданов.

Напомним: пропагандисты в России заявили, что на их имена начали поступать посылки с бюстами, похожими на тот, который, начиненный взрывчаткой, презентовали пропагандисту Владлену Татарскому в день его ликвидации.

Позолоченные бюсты маршала Жукова получили, в частности, несколько так называемых российских военных корреспондентов и военных экспертов, среди которых завсегдатай эфиров Владимира Соловьева Константин Сивков.

Пропагандисты также заявили, что все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска. Однако это не помешало им рассылку бюстов сразу приписать украинским спецслужбам.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный антитеррористический комитет РФ 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где воин проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом".

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