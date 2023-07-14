Буданов об украинском 'Моссаде': нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не отрицает, что украинские разведчики могут сравниться с израильским Моссадом. По его словам, Киеву не нужно создавать специальную структуру для уничтожения врагов украинского государства, поскольку она уже существует.

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Об этом Буданов сказал в интервью агентству Reuters. "Если вы спрашиваете о Моссаде как о (структуре. – Ред.) известной уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", – сказал начальник ГУР.

Как отмечает Reuters, "перспектива шпионского агентства, отправляющего убийц для выслеживания врагов Украины, вызывает сравнение с израильским Моссадом", и "Буданов не отрицает аналогии".

Так, в российских СМИ начальник украинского ГУР – объект ненависти, говорится в материале.

В частности, Кремль назвал "чудовищным" его слова о том, что "мы будем продолжать убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины".

Россия также обвинила украинские спецслужбы в убийстве своего "военкора" Владлена Татарского, но Киев отрицает свою причастность, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам Буданова, у ГУР есть свои агенты во властных кабинетах России, близких к президенту Владимиру Путину. Поэтому украинская разведка всегда знает, что там происходит.

– Начальник ГУР заявил, что успехи контрнаступления ВСУ будут, но позже. Он сравнил операцию украинских войск с многомесячным штурмом Бахмута оккупантами.

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