Буданов отреагировал на идею Папы Римского по обмену 'всех на всех' с Россией и назвал главного посредника в переговорах

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поддержал идею Папы Римского Франциска об обмене всех российских пленных на всех украинских. Однако, по его словам, в настоящее время он не видит заинтересованности Москвы в подобной акции.

Соответствующее заявление Буданов озвучил во время интервью немецкому вещателю ARD, которое было опубликовано 7 апреля. Руководитель ГУР, который участвует в процессе обмена военнопленными с РФ, приветствовал пасхальную инициативу Франциска, говорится в материале.

"Я полностью поддерживаю это. Давайте сделаем это. Осталась лишь маленькая вещь: уговорить Россию", – сказал Буданов.

Он добавил, что на данный момент он не видит заинтересованности российской стороны в подобной акции.

Буданов также сообщил, что центральный посредник в обмене военнопленными – больше не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В последий раз обмен пленными с РФ состоялся 8 февраля 2024 года. Домой вернулись сто украинцев – пограничников, нацгвардейцев и военных ВСУ. Большинство из них защищали Мариуполь, заявил президент Владимир Зеленский.

– До этого обмен пленными провели 31 января. Украина вернула домой 207 граждан, среди которых были воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, защитники Мариуполя и "Азовстали", Херсона, а также острова Змеиный.

– В марте Украина выдвинула РФ ультиматум относительно содержания военнопленных. Оккупанты могут лишиться возможности звонить домой из-за политики Кремля по отношению к пленным украинцам. Украинские защитники в российских тюрьмах лишены не только связи с родными, а и элементарных удобств, и ежедневно подвергаются физическому и психологическому насилию.

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