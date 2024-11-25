Буданов ответил Путину на 'Орешник' ударом по Калуге – блогер

Удар беспилотниками по нефтебазе в российской Калуге является ответом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова на применение российским диктатором Владимиром Путиным ракеты "Орешник".

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Такое мнение высказал политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

"Буданов ответил путину на "Орешник" ударом по Калуге. Прошлая ночь в России прошла под знаком ГУР. К ряду атакованных регионов добавилась калуга. Объектом интереса украинских разведчиков на этот раз стала нефтебаза АО "калуганефтепродукт"", - отметил Голобуцкий.

Он напомнил, что примерно полпервого по местному времени рой дронов-камикадзе ударил по производственному оборудованию и хранилищу нефтепродуктов. Зафиксирована серия взрывов, после чего начался масштабный пожар.

Даже на не очень качественных частных видео можно увидеть, что масштаб разрушений достаточно серьезный. Если добавить пожар, вряд ли следует ожидать скорейшего восстановления этой базы. Важно отметить, что калужская нефтебаза является одним из логистических хабов для обеспечения российской группировки в Украине. Поэтому вряд ли кто-то станет отрицать легитимность этой цели для наших дронов", – подчеркнул эксперт.

По его убеждению, в итоге этой операции есть еще одно подтверждение эффективности программы Кирилла Буданова по развитию беспилотных систем.

"Ждать западные ракеты и разрешение на их использование можно сколь угодно долго. Но эффективно бить по целям вглубь России, как выяснилось, можно уже сегодня. Отдельный интерес вызывают видео, размещаемые в сети российскими очевидцами этих ударов. В части роликов народ смеется и откровенно радуется увиденному. Надеюсь, у них будет достаточно подобных оснований для радости. И уже в ближайшее время", – констатировал Алексей Голобуцкий.