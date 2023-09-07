Буданов признался, что загадал, задувая свечи на нашумевшем видео

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов поделился подробностями праздничного ролика, опубликованного утром 7 сентября по случаю Дня ГУР его ведомством. На нем сам военный сидит в кадре, с традиционным мечтательным взглядом задувает свечи на торте, после чего зрители слышат сильный взрыв.

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Что взорвалось на этот раз в России, Буданов не стал предварительно раскрывать, а вот, какое желание он загадал, рассказал в эфире национального телемарафона UA Разом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Конечно, я загадал желание об окончательной, беспрекословной Победе Украины", – обозначил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский по случаю Дня ГУР повысил в звании руководителя Главного управления разведки МО Украины. Теперь генерал-майор Кирилл Буданов – генерал-лейтенант.

Также в праздничный день глава государства и глава украинской разведки сделали совместное фото возле российского вертолета Ми-8. Как известно, этот вертолет был перегнан в Украину в результате операции "Синица".