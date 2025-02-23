Буданов признался, верит ли в завершение войны в Украине в 2025 году. Видео

Война в Украине закончится уже в этом году, поскольку стране-агрессору России нужна передышка, чтобы нарастить свои силы. В частности, РФ платит большую цену за ведение боевых действий.

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Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии OBOZ.UA на форуме "Украина. Год 2025". На мероприятии работает наш корреспондент.

"Верю (в окончание войны. – Ред.). Мы услышали от нескольких спикеров, которые там были, о том, что как минимум Российской Федерации нужна передышка. Ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая – большая финансовая цена для РФ", – подчеркнул Буданов.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил: тогда, когда все стороны будут готовы к этому и согласуют общий план.

Напомним, по словам Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия может нанести массированный удар по Украине, поскольку стратегические бомбардировщики врага "уже загружены". Однако он не конкретизировал, когда именно это случится.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля страна-агрессор применила против Украины 267 беспилотников разных типов. Это была самая большая атака с тех пор, когда иранские дроны-камикадзе начали бить по украинским городам и селам. По словам Зеленского, украинцы каждый день противостоят воздушному террору со стороны России.

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