Буданов рассказал об эффекте от поражения российских бомбардировщиков на базе 'Оленья'

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил о последствиях удара по российским бомбардировщикам на базе "Оленья". По его словам, это вынудило врага отложить очередные массовые удары по Украине на несколько дней.

Видео дня

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости". Во время недавней атаки дронов на военный аэродром Оленья в Мурманской области были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, которые Россия использовала для ударов по Украине.

"Такой интересный момент: вот к примеру недавно дроны дошли до аэродромов определенных в Российской Федерации. До северных. До Оленьи. Там есть пораженные дальние бомбардировщики и это заставило ну хоть на несколько дней оттянуть очередные массовые удары по нам", – рассказал Буданов.

Ранее сообщалось, что во время удара по военному аэродрому "Оленья" в РФ были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Это самолеты с бортовыми номерами 31 и 33. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 27 июля дроны ГУР МО атаковали вражеский военный аэродром "Оленья". Это около 1800 км от украинской границы. По предварительной информации, был поврежден один дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3 противника.

Причем в тот день дроны также атаковали аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилеве в Рязанской области России. А еще под ударом оказался российский нефтеперерабатывающий завод.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!