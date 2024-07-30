При ударе по аэродрому 'Оленья' были повреждены сразу два самолета Ту-22М3: в ГУР рассказали подробности. Видео

При ударе по военному аэродрому "Оленья" в РФ были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Это самолеты с бортовыми номерами 31 и 33.

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Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он также рассказал, как именно была поражена техника оккупантов.

"Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения", – сообщил Юсов и уточнил, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Он добавил, что на восстановление этих самолетов уходит как минимум несколько месяцев.

Также Юсов заверил, что "информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть".

Интересно: несмотря на подтверждение факта удара по аэродрому, спикер ГУР причастность Украины к этой атаке "не подтверждает и не опровергает". Хотя ранее он намекал, что это дело рук украинских защитников, а именно оперативников СБУ и ГУР.

"Это действительно олимпийское достижение украинских Сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Что касается факта поражения: да, мы подтверждаем факт инцидента", – сказал Юснов днем ранее.

"Оленя" – аэродром дальней авиации окупантов. Этот аэродром расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска.

На авиабазе Оленьи дислоцированы дальние бомбардировщики Ту-22М3, а в мае 2023 года там было развернуто два Ту-160 и 14 Ту-95. Бомбардировщики, размещенные на базе, используются для нанесения ударов по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 27 июля дроны ГУР МО атаковали вражеский военный аэродром "Оленья". Это около 1800 км от украинской границы. По предварительной информации, был поврежден один дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3 противника.

Причем в тот день дроны атаковали аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области России. А еще под ударом оказался российский нефтеперерабатывающий завод.

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