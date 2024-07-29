"Это действительно олимпийское достижение": в ГУР высказались о поражении Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

Дальнобойный удар по аэродрому "Оленья" в Мурманской области России в ночь на 27 июля – это "олимпийское достижение" для Сил обороны Украины. В целом выходные 27-28 июля были в этом плане "урожайными".

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Последние взрывы в РФ прокомментировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В эфире телемарафона "Єдині новини" 29 июля он подтвердил факт повреждения стратегического бомбардировщика ТУ-22М3.

Юсов отметил: сейчас продолжаются Олимпийские игры 2024, весь мир наблюдает за спортивными достижениями. Но у нас – полномасштабная война и свои рекорды.

"Это действительно олимпийское достижение украинских Сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения: да, мы подтверждаем факт инцидента, поражения. Что-то попало куда-то", – сказал сотрудник ГУР МО.

Повреждение борта ТУ-22М3 значимое, потому что возможностей производить подобную технику у "деградированного российского ВПК" нет. Поэтому агрессор и прячет ее как можно дальше.

Подобные самолеты целенаправленно используются РФ для атак по гражданским объектам, гражданской и энергетической инфраструктуре.

"И вообще эти выходные были очень урожайными", – добавил Юсов.

Он напомнил о кибератаках на финансовую структуру государства-агрессора. По нашей информации, атакован был главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию против Украины

"Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, вовлеченных в войну против украинцев. И, конечно, "Оленья" – это такая особенная новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные. И дальше, безусловно, точно будет", – заверил представитель разведывательного ведомства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 27 июля дроны ГУР МО атаковали вражеский военный аэродром "Оленья" – это около 1800 км от украинской границы. Предварительно, был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3 противника.

– В эту же ночь дроны атаковали аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области России. Также под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

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