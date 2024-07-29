Киберспециалисты ГУР мощно атаковали центробанк России: появились данные о последствиях

Днем 29 июля киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию РФ против Украины. В течение недели специалисты осуществляли самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры.

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В результате атаки примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Банка России работают со значительными перебоями, а некоторые функции вообще недоступны пользователям. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

В самом финансовом учреждении признают факт кибератаки и жалуются, что интенсивность атаки растет. Стоит отметить, что российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка. Ситуацию усложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в России также подвергаются систематическим кибератакам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Примечательно, что Центральный банк РФ является главным банком первого уровня и денежно-кредитным институтом страны-агрессора, который разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

По информации источника OBOZ.UA, беспрецедентная кибератака на российские сервисы, которые финансируют ВПК государства-террориста, продолжается с 23 июля. Под киберударом оказались, в частности, ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, iБанк, банк "Дом. РФ" и Банк России.

Также атакованы брокерские приложения, банкоматы, российские социальные сети и мессенжеры, интернет-провайдеры, национальные платежные системы. Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений России продолжается.

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