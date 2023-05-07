Буданов: Россия не имеет потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине

Российская Федерация в ближайшее время не сможет осуществить какое-либо масштабное наступление на Украину. У страны-агрессора сейчас нет для этого возможностей.

Видео дня

Уверенность в этом высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Генерал-майор дал новое интервью YahooNews 24 апреля, а опубликовано оно было 6 мая.

"По состоянию на данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине", – сказал он.

В то же время противник активно готовится к обороне. РФ до сих пор способна проводить серьезные оборонные операции – и это проблема, с которой Украине придется столкнуться, подчеркнул начальник ГУР.

Он, конечно же, не рассказал журналистам, где и когда будет проходить контрнаступление Сил обороны. Однако Буданов высказал уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских захватчиков. "Потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма", – сказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в интервью американскому телеканалу PBS Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины в войне – освобождение временно оккупированных территорий. Для этого нашему государству необходимы оружие и техника, обещанные представителями США и НАТО.

– Начальник ГУР МО также отметил необходимость привлечения к ответственности российских военных преступников. Он заявил, что каждый россиянин, совершивший в Украине преступления, будет уничтожен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!