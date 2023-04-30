"Освобождение временно оккупированных территорий": Буданов назвал первоочередную задачу Украины

Первоочередная задача Украины в войне – освобождение временно оккупированных территорий. Для этого нашему государству необходимы оружие и техника, обещанные представителями США и НАТО.

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Об этом заявил руководитель ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью журналисту американского телеканала PBS Нику Шифрину. Главный разведчик страны в очередной раз отметил важное значение контрнаступательной операции, основная цель которой – деоккупация всех украинских территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В то же время, руководитель ГУР согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, по меньшей мере, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

Напомним: глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина приблизилась к новой волне войны, когда ВСУ способны перехватить инициативу у оккупантов. Во многом такая возможность появилась благодаря успешному отражению атак противника Силами обороны, а также потому, что солдаты России с каждым днем все меньше мотивированы вести бои.

"Это будет очень непросто для нас, но это уже вторая часть, это часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Буданов также отметил необходимость привлечения к ответственности российских военных преступников. Он заверил, что каждый россиянин, совершивший в Украине преступления, будет уничтожен;

– Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

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