Каждый, кто насиловал, убивал гражданских и детей в Украине, будет найден и уничтожен, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что освобождение временно оккупированных территорий является первоочередной задачей Украины. В то же время он акцентировал на необходимости привлечения к ответственности российских военных преступников.

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Буданов заверил, что каждый россиянин, совершавший в Украине преступления, будет уничтожен. Об этом начальник ГУР заявил в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам Буданова, Украина обладает достаточным количеством собственных сил и средств, чтобы найти каждого военного преступника из РФ в любой точке мира. Начальник ГУР заявил, что преступники, причинившие много вреда и горя украинцам, должны быть уничтожены.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", – заявил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сотрудники его ведомства уже выяснили персональные данные головореза, казнившего на камеру безоружного воина ВСУ, которого оккупанты захватили в плен. Теперь силовики занимаются поисками военного преступника, чья циничная жестокость шокировала мир.

Ранее сообщалось, что Московский суд вынес решение об аресте начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (заочно). Украинского военного обвинили в "терроризме" и ведут против него уголовное расследование.

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