Буданов: Telegram – это вредно, это угроза национальной безопасности Украины

Соцсеть Telegram является угрозой национальной безопасности Украины. Впрочем , мессенджер стал главным источником получения информации для нашего общества.

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Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия". Но он также добавил, что не поддерживает закрытие Telegram.

"Я никогда этого не боялся сказать и прямо скажу. Telegram это, в нашем понимании, угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали. Telegram стал главным источником получения информации для общества. Уже согласно официальным нашим. Исследованиями. Он обогнал абсолютно все", – сказал руководитель ГУР.

Буданов сказал, что не поддерживает закрытие Telegram. Потому что это "достаточно сложно сделать, но возможно".

"Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все Telegram-каналы. Если ты хочешь как говорят вещать какие-то новости – пожалуйста, зарегистрируйся. Чтобы все понимали, что этот канал зарегистрирован по Ивановому Ивану Ивановичу, гражданину Российской Федерации, проживающему в городе Москва. Или за другим господином, гражданином Украины. И тогда есть ответственность с человека личная за то, что он там размещает не совсем цензурные материалы", – добавил глава украинской разведки.

Также Буданов ответил на вопрос, представляет ли угрозу, например, соцсеть Twitter (Х). Он отметил, что Россия его массово не использует, поэтому он в этой войне безвреден.

Ранее в ЦПИ оценили , могут ли закрыть Telegram в Украине. Там отмечают, что арест Павла Дурова, основателя Telegram, не повлияет на работу платформы в Украине. При этом обсуждается законопроект, касающийся регулирования социальных сетей.

Ранее стало известно, что французские власти выдали ордера на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, программиста и соучредителя Telegram. Оба ордера были выданы 25 марта, якобы из-за отказа Telegram сотрудничать со следствием, расследующим случаи сексуального насилия над детьми.

Со своей стороны в компании Telegram на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах. И добавили, что "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Как сообщал OBOZ.UA, во время задержания Павла Дурова он заявил полицейским, что у него был запланирован ужин с Макроном, ради чего он и прилетел в Париж. Однако в Елисейском дворце эти заявления официально опровергли.

Задержание Дурова спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военкоры" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

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