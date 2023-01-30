Буданов: Украина победит "великую" Россию, как Давид Голиафа

Отпор полномасштабного российского вторжения Силами обороны Украины является свидетельством уникальности украинской армии. Наша страна уже разрушила миф о российских войсках как "вторых в мире" и победит врага, как Давид Голиафа.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в новом интервью, которое дал польскому изданию Wirtualna Polska. Генерал-майор при этом подчеркнул: война не бывает статической, а наш противник учится на собственных ошибках.

"Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статичном, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. На мой взгляд, это живое вещество. Наш враг, как мы видим, меняется и приспосабливается к ситуации. Принимает и внедряет новые решения: тактические и оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – отметил глава ГУР.

Он сказал, что разделяет мысль о том, что "мощь" ВС РФ была мифом. "Я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять легенды о непобедимой армии России", – отметил Буданов.

Руководитель украинской разведки вспомнил пример с истории, когда во времена королевы Елизаветы I англичане разбили на море испанский флот, который называли "великой и непобедимой армадой".

"Точно так же мы победим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – подчеркнул он.

Глава ГУР в этом интервью также рассказал об изобретательности украинских воинов. Наши защитники быстро адаптируют и улучшают технику, оборудование старого типа к новым задачам, что помогает в борьбе с таким противником, как РФ.

"Иногда мы делаем это лучше, чем создатели [оборудования]. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас каждый день проявлять себя на поле боя, в реальном бою", – сказал Буданов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Кирилл Буданов сказал, что существует несколько сценариев трансформации России после войны. Развала РФ опасаться не стоит, потому что "это пойдет только на пользу всему миру".

– В интервью ABC начальник Главного управления разведки МО подтвердил, что президент РФ Владимир Путин болен. "Конечно. Он болен долго, очень долго", – сказал Буданов.

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