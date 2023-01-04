''Пойдет на пользу всему миру'': Буданов объяснил, почему не стоит бояться трансформации России

Есть несколько сценариев трансформации России после войны. Однако не стоит опасаться развала РФ, ведь такие изменения пойдут на пользу всему миру.

Видео дня

Об этом заявил глава Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов в интервью ABC News. Он отметил, что Россия потеряла свой статус мощного военного государства и миру больше не следует ее бояться.

"Не стоит бояться трансформации России. Это пойдет только на пользу всему миру", сказал – Буданов.

По словам главного разведчика, режим Путина "является посмешищем для всех". А российские войска практически полностью вовлечены в защиту территорий, которые они все еще занимают в Украине, "и это ненадолго".

"Россия больше не является военной угрозой миру, это просто сказка", – добавил он.

По словам Буданова, единственной остающейся проблемой является ядерный арсенал России "и неконтролируемый режим". Это может привести "весь мир к осознанию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международному надзору за ее ядерным арсеналом".

"Страна-террорист, машущая ядерной битой на всех и угрожающая, не является режимом, имеющим нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", – добавил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему Россия резко изменила риторику в отношении ядерного оружия и перестала угрожать миру ударом. По его словам, Китай сделал Кремлю соответствующее предупреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!