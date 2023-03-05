Буданов: в России через три месяца закончатся ресурсы для ведения агрессивной войны

Весна 2023 станет решающей в войне России против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно не сможет продолжать агрессивную войну.

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Ресурсы России иссякают, российская экономика и промышленность не смогут компенсировать потери человеческих ресурсов, вооружений и техники. Такой прогноз сделал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью USA Today.

По словам Буданова, Россия в войне против Украины понесла значительные потери. Если она не достигнет своих военных целей этой весной, через несколько месяцев государство-агрессор исчерпает ресурсы для продолжения войны.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", – подчеркнул глава военной разведки Украины.

По мнению Буданова, решающее сражение между Россией и Украиной состоится именно этой весной – и оно определит исход войны.

Издание отмечает, что руководитель ГУР никак не аргументировал свои выводы. Однако его оценка совпадает с точкой зрения ряда независимых западных аналитиков, которые подчеркивают: России не хватает боеприпасов, военных запасов и достаточного количества квалифицированных, организованных и мотивированных солдат, чтобы уверенно прорвать украинскую оборону на востоке Украины.

"Россия потеряла около половины своих танков, интенсивность ее артиллерийского огня снизилась, она не имеет производительной базы, чтобы производить достаточно нового оборудования. И производство вооружений усложнено санкциями", – процитировало издание оценку профессора стратегических исследований безопасности Университета Сент-Эндрюс Филипса О' Брайена.

Также, пишет издание, в интервью Буданов опроверг опасения, что поставки тяжелого вооружения в Украину могут вовлечь Запад в прямое военное противостояние с Россией.

"Я применяю другую логику, когда смотрю на этот вопрос. Этот конфликт уже превратился в экзистенциальную войну между Россией и Западом. Да, Запад не участвует в этой войне своими военными. Но они предоставляют нам оружие, чтобы мы могли использовать их в борьбе. Это значит, что победа Украины над Россией станет общей победой. Если же Украина терпит поражение – что маловероятно – поражение терпит и вся западная цивилизация", – подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее Буданов заявил, что 90% всех военнопленных россияне захватили в первые дни вторжения, а также в результате сложного решения по выходу из "Азовстали" защитников Мариуполя, когда они уже не могли ни уйти из осажденного города, ни продолжать его оборону.

По словам руководителя ГУР МОУ, Россия сейчас удерживает в заложниках много гражданских людей. Они составляют около 40% всех пленных украинцев.