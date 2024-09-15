Будем дорожить каждым днем: США пообещали новый пакет помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует этими, последними до выборов днями сосредоточиться на поддержке Украины. В частности, США до конца сентября планируют предоставить украинцам новый пакет военной помощи.

Видео дня

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Он сказал, что это должен быть "существенный пакет, который будет включать в себя ряд различных возможностей".

"Мы будем дорожить каждым из дней поддержки Украины. Я ежедневно встречаюсь со своей командой, чтобы подумать, какие средства, какие инструменты нам нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что наступательные действия россиян наткнутся на жесткое сопротивление", – сказал Салливан.

Что именно будет в новом пакете, советник Байдена не сообщил. Однако он признал существование задержки с военной помощью, подчеркнув, что это "не политический вопрос", а проблемы логистики. По словам Салливана, США снаряды 155 мм калибра "прямо с конвейера доставляют" в Украину, причем "так быстро, как только можно".

Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН. Во время встречи стороны обсудят стратегию военных действий. Более того, возможно, к этому разговору присоединится британский премьер Стармер.

Опять же, Салливан не сообщил, будет ли на встрече президентов и премьера обсуждаться вопрос снятия запрета на удары ВСУ западным оружием вглубь территории РФ. Он лишь уточнил, что стратегия военных действий должна привести к миру в Украине. И в этом контексте добавил, что любое мирное предложение для Украины, которое "противоречит суверенитету и территориальной целостности страны, демократии и свободе", не будет приемлемым.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден уже обратился в Конгресс США. Он попросил продлить срок президентских полномочий на помощь Украине в размере 5,8 млрд долларов.

Ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов – предоставлении ракет противовоздушной обороны и поддержки, боеприпасов для ракетных систем и артиллерии, противотанкового оружия, боевых машин пехоты Bradley и другой бронетехники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!