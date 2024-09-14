"Презентую Байдену план победы Украины": Зеленский подвел итоги переговоров с делегацией Конгресса США

Киев посетила двухпартийная делегация американского Конгресса, где провела переговоры с украинскими высокопоставленными чиновниками, а также с президентом Владимиром Зеленским. Он анонсировал свою личную встречу с главой Соединенных Штатов Джо Байденом и кандидатами в президенты от Республиканской (Дональд Трамп) и Демократической партий (Камала Харрис).

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Всем трем Зеленский презентует план победы Украины в войне. Это произойдет "в ближайшее время", сообщается на сайте ОП 14 сентября.

На встрече с украинским главой присутствовали:

– члены Палаты представителей Джим Коста, Джимми Панетта, Салюд Карбахаль (Демократическая партия) и Дон Бэйкон (Республиканская партия);

– сенатор-республиканец от штата Огайо (2011–2023) Роб Портман;

– кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Трой Даунинг.

Президент Украины поблагодарил своего американского коллегу и Конгресс США за двухпартийную поддержку.

"Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию. И благодарны всем американцам за поддержку нашей страны", – сказал Зеленский.

Он сообщил конгрессменам о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны.

Также они обсудили ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Приоритет – ПВО, ракеты к ЗРК и разрешение на применение дальнобойного оружия по военным целям внутри РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, с делегацией Конгресса встречался также глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Они говорили об истребителях F-16, дополнительной технике ПВО и терроре Российской Федерации против Украины.

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