Стефанчук встретился с делегацией Конгресса США: говорили о F-16, дополнительных ПВО и вражеском терроре. Фото

В субботу, 14 сентября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел переговоры с делегацией Конгресса США. Во время встречи речь шла об истребителях F-16, дополнительных ПВО и вражеском терроре.

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Об этом спикер парламента сообщил в Facebook. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную и двухпалатную поддержку Конгресса.

"Поблагодарил Соединенные Штаты за беспрецедентную, всестороннюю и постоянную помощь, оказанную Украине для борьбы с российской агрессией. Особенно за оборонную поддержку", - добавил политик.

Стефанчук напомнил, что в последние недели Россия значительно усилила свой террор, убивая мирных людей, обстреливая и разрушая нашу критическую инфраструктуру, в том числе и гражданскую.

"Поэтому очертил срочные потребности Украины. Прежде всего это дополнительные системы ПВО. Критически важно для нас иметь возможность наносить удары американским оружием по военным целям на территории РФ", - рассказал Стефанчук.

Также во время встречи была обсуждена важность создания коалиции государств, готовых сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины.

"Подняли также вопросы поставок дополнительных самолетов F-16, необходимость сокращения сроков подготовки и увеличения количества мест для обучения украинских пилотов и инженеров", - добавил спикер ВРУ.

Стефанчук также отметил, что отдельно было уделено внимание теме евроатлантической интеграции Украины.

"Членство в НАТО – стратегическая цель нашего государства. Украинская армия воюет оружием НАТО, по стандартам и принципам НАТО. Членство Украины в Альянсе – гарантия безопасности Украины и всей Европы на многие десятилетия вперед", – резюмировал политик.

Накануне стало известно о том, что Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешения на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но это официально не объявили. Развертывание такого вооружения должно стать частью плана, направленного на прекращение российского вторжения.

Напомним, 11 сентября в Киев приезжали с визитом руководитель Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми для участия в саммите Крымской платформы. По данным СМИ, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским оба дипломата якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по России.

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