'Будем иметь дело с большим количеством немотивированных людей': начштаб РДК объяснил последствия новой мобилизации в России. Видео

Все последние заявления высокопоставленных чиновников страны-агрессора по поводу войны в Украине, так или иначе направлены на подготовку новой волны мобилизации, считают политические эксперты. Однако такие заявления никак не мотивируют россиян. Поэтому новая мобилизация в РФ лишь приведет к появлению в войсках окупантов "большого количества немотивированных людей".

Такое мнение OBOZ.UA высказал начальник штаба Российского Добровольческого Корпуса Александр "Фортуна". Он считает, что процессы в РФ еще не переходят в новую военную фазу.

"Россия просто пытается сейчас любым способом накачать свое общество новыми нарративами", - отметил российский доброволец. По его словам, среди большинства россиян вообще нет дефиниций по поводу войны.

"Мы, благодаря достаточно большому числу общений с пленными, попытались понять, почему они все это называют "эсвэо". Они говорят, что "эсвэо" – это когда воюют профессиональные военные. А если весь народ начнет воевать, это будет называться война. Абсурд, но в головах простых россиян все устроено именно такими категориями", – рассказал представитель РДК.

Именно поэтому, считает доброволец, даже если мобилизуют 700 тысяч россиян, "в общей сложности качество личного состава будет оставлять желать лучшего". "То есть, в целом будем иметь дело просто с большим количеством плохо экипированных, плохо обученных и немотивированных людей", – добавляет Александр "Фортуна".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия проголосовала за войну и теперь у Путина развязаны руки на все. После выборов Путин совершил ужасный теракт против россиян. Сценарий старый, который он уже использовал при захвате власти - тот же "рязанский сахар", те же взрывы домов в Москве, тот же Норд-Ост. Так считает журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!