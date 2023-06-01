'Будем поддерживать, сколько будет необходимо': Норвегия предоставит Украине военную помощь еще на €7 млрд

Норвегия предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму около 7 миллиардов евро. Помощь будет предоставляться в течение пяти лет.

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Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Осло. На этой неделе в столице Норвегии проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран альянса.

Стере подчеркнул, что содействие долгосрочному сотрудничеству между НАТО и Украиной является важной целью альянса. Он отметил, что Норвегия и другие союзники поддержали Украину в законной борьбе за свою независимость с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

"И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В рамках Программы поддержки Нансена для Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую поддержку на общую сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет", – сказал Стере.

Премьер Норвегии также отметил, что на фоне войны в Украине правительство увеличило расходы на оборону.

"Членство в НАТО было краеугольным камнем норвежской политики безопасности с момента основания Альянса и имеет решающее значение сейчас, когда в Европе снова идет война. Гарантия безопасности, которую предоставляет НАТО, важна для нас. В то же время мы все должны вносить вклад в нашу коллективную безопасность". С этой целью Норвегия обязалась увеличить свои расходы на оборону до минимум 2% ВВП к 2026 году", – сказал Стере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Норвегия подтвердила поставки Украине дальнобойной артиллерии и радаров. Осло предоставит Киеву три контрбатарейных радара ARTHUR и до восьми реактивных артиллерийских установок M270. Помощь будет оказана при поддержке Великобритании.

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