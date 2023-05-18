Норвегия передаст Украине РСЗО M270 и контрбатарейные радары ARTHUR

Норвегия предоставит Украине три контрбатарейных радара ARTHUR и восемь реактивных артиллерийских установок M270. Помощь будет предоставлена при поддержке Великобритании.

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Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грэм на встрече с Беном Уоллесом в Нортвуде, сообщается на сайте ведомства. Он акцентировал, что делая такой значительный вклад в оборону нашего государства, Норвегия демонстрирует решительность в поддержке нашего народа.

"Сегодня мы подтверждаем поставку дальнобойной артиллерии и радаров. Норвегия предоставит три РЛС артиллерийской локации "Артур" и до восьми реактивных артиллерийских установок дальнего действия типа РСЗО. Пожертвования делаются в тесном сотрудничестве с Великобританией", – подчеркнул министр.

"Это значительный вклад в оборону Украины, и он показывает решимость наших правительств вместе поддерживать украинский народ", – добавил Грэм.

Стоит отметить, что уже второй раз сообщается о предоставлении Норвегией Украине M270. Впервые это было в прошлом году. Поэтому, вероятно, речь идет о тех же машинах, поскольку в Норвегии всего их было двенадцать. Похоже, теперь они наконец-то доедут до Украины.

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