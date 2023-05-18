США готовят пакет помощи Украине на $60 млрд: Волкер раскрыл подробности

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал новый пакет помощи Украине на 2024 год. О нем в Соединенных Штатах Америки планируется объявить в сентябре.

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Об этом он рассказал на брифинге в Одессе, передает Укринформ. В частности, речь идет о пакете помощи на сумму 60 млрд долларов.

"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", – заявил Волкер. .

Экспредставитель Госдепа США добавил, что у США достаточно средств для поддержки контрнаступления ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлиться до осени, сообщил он во время встречи.

Ранее Курт Волкер высказал мнение, что средства для восстановления Украины должны быть направлены на специально созданный фонд инвестирования, а также создание исполнительного органа, который будет отвечать за процесс восстановления Украины.

Также отметим, что, согласно экспертным оценкам, процесс послевоенного восстановления Украины должен быть завершен до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 могут уже в скором времени появиться на фронте. Так, освоение этих самолетов не представляет особого труда для украинских летчиков первого и второго класса, а аэродромы не будут нуждаться в капитальной реконструкции.

Напомним также, что в Воздушных силах рассказали, сколько ракет РФ уже выпустила по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что большинство снарядов, выпущенных по нашей территории, были успешно сбиты системами противовоздушной обороны.

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