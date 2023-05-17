Истребители F-16 могут появиться на фронте скоро: Свитан пояснил процедуру подготовки летчиков и аэродромов

Процедура подготовки летного состава и аэродромов Украины для принятия истребителей F-16 может потребовать порядка трех месяцев. Освоение этих самолетов не представляет особой трудности для украинских летчиков первого и второго класса, а аэродромы не потребуют капитальной реконструкции.

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В определенном смысле истребитель F-16 легче в управлении, чем Миг-29 или Су-27. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"В принципе система пилотирования любого аппарата примерно одинаковая. Есть разница, например, в прямом управлении – через ручку, рычаг управления самолетом, так называемый руст. Это у нас. А у них простой джойстик, которым в каком-то смысле даже легче управлять", – пояснил он.

Полковник заверил, что особых проблем с освоением самолета не будет: "Необходимо изучить самолет, сдать зачеты и налетать определенное количество часов по позициям. Наши летчики первого и второго класса могут справиться с этой задачей за три месяца".

Что касается подготовки аэродромов к принятию F-16, военный эксперт заявил, что уже сейчас в Украине таких десятки. При этом "инфраструктуру как таковую готовить не надо – надо просто перебросить на аэродромы определенное оборудование. Это могут сделать несколько самолетов Galaxy".

В частности, нет необходимости в особой подготовке взлетно-посадочных полос – достаточно раз в день просто очищать их.

"Есть определенные требования к полосе – просто зачистка. Каждый день по полосам будут проходить воздуходувные машины, авиационные двигатели на шасси, которые будут сдувать с полосы камешки. Больше ничего не нужно. Наши полосы готовы", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что плановый капитальный ремонт истребителей F-16 может быть организован в одной из стран Европы.

Как писал OBOZREVATEL, для защиты Киева от бомбардировок с неба необходимо до 50 истребителей F-16 четвертого поколения, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Украина не прекращает переговоров с союзниками по этому вопросу, поскольку ее актуальность с каждым днем лишь возрастает.