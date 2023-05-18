Генсек НАТО раскрыл, когда будет обсуждение поставок Украине истребителей

Украине необходимы истребители, поскольку они обеспечат воздушные силы ВСУ возможностью уничтожать воздушные, наземные и морские цели врага. Так, в июне перед саммитом Альянса министры обороны стран НАТО будут обсуждать возможность передачи Украине западных истребителей.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel. Говоря о возможной передаче Украине западных истребителей, Столтенберг отметил, что поставки оружия развивались параллельно с ходом войны.

Так, первоначально основным приоритетом было предоставление легкого противотанкового вооружения. Впоследствии поставки расширились и охватили гаубицы, зенитные установки, а также танки.

"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, хотя и старые МиГ-29 советского образца. Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители – и в НАТО, и с Украиной. Ожидаю, что эта тема также будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне", – рассказал Столтенберг.

Однако он отметил, что равносильно важным аспектам, наряду с поставкой вооружения, является обеспечение его эффективного функционирования.

"Это подразумевает огромное количество боеприпасов и запчастей, а также круглосуточное техническое обслуживание" – объяснил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что США не будут против передачи Украине истребителей F-16 по другим странам. В то же время представитель Пентагона дал понять, что ни одно решение о передаче украинской армии боевых самолетов еще не принято.

Также 15 мая британское правительство объявило, что летом 2023 года начнет начальный этап обучения пилотов ВСУ на F-16.