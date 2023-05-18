США не будут против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico

В Министерстве обороны США заявили, что не будут против передачи Украине истребителей F-16 другими странами. В то же время представитель Пентагона дал понять, что ни одного решения о передаче украинской армии боевых самолетов еще не принято.

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В Конгрессе также продолжают давить на Белый дом в вопросе передаче Украине истребителей F-16. Об этом говорится в материале издания Politico.

Некоторые высокопоставленные чиновники Пентагона утверждают, что не против передаче Украине истребителей, и в то же время говорят, что F-16 – это то, что нужно Украине на данном этапе конфликта.

По словам главы отдела по вопросам международной безопасности Пентагона Селесты Валландер, внимание США сосредоточено на главных украинских приоритетах, в то время как в этом списке западные современные самолеты занимают примерно восьмое место. По словам другого представителя Минобороны США, тремя главными приоритетами Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия, механизированная и бронетанковая техника.

Несмотря на это утверждение, украинцы в Вашингтоне активно продвигали идею о передаче F-16, и сопредседатель фракции Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что отправку военных самолетов следует рассмотреть.

"Для украинцев это один из главных приоритетов. Каждый человек, который приезжает к нам из Украины, упоминает F-16 - каждый чиновник, каждый лидер группы интересов. Это очень важно для них", - сказала она.

Примечательно, что сопредседатель фракции Украины в Конгрессе вместе с другими республиканскими и демократическими депутатами Палаты представителей выступили за идею передачи F-16, чтобы еще раз оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена. Законодатели использовали более резкие выражения, чем в прошлом, и специально стремились опровергнуть аргументы администрации против передачи истребителей.

По информации Politico, на данный момент не похоже, чтобы какое-либо европейское правительство обращалось к США с официальным запросом на отправку своих истребителей в Украину. Страны ЕС, вероятно, откладывают некоторые из этих дебатов до саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что на ход полномасштабной войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, может повлиять передача нашим Воздушным силам двух-трех эскадрилий современных истребителей F-16. В Украине эскадрилья – это 12 самолетов, то есть речь идет о 24-36 единицах.

Ранее издание Politico, ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, заявило, что Киев хочет получить от Запада от 40 до 50 современных истребителей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил президент Владимир Зеленский.

– 15 мая британское правительство объявило, что летом 2023 года начнет начальный этап обучения пилотов ВСУ на F-16.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что истребители-перехватчики F-16 позволят защитить наше небо от атак российских оккупантов на 98%.

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