"Передача нескольких единиц не даст эффекта": в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине, чтобы переломить ход войны

На ход полномасштабной войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, может повлиять передача нашим Воздушным силам двух-трех эскадрилий современных истребителей F-16. В Украине эскадрилья – это 12 самолетов, то есть речь идет о 24-36 единицах.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в ответ на запрос "Громадського". Отмечается, что боевые самолеты обычно передаются авиационными подразделениями, оптимальный вариант – это эскадрильи, которые могут выполнять целый ряд задач. В западных государствах используется термин эскадрон (это от 12 до 24 самолетов).

"Передача нескольких единиц этой техники [F-16] не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 сегодня существенно повлияли бы на ход боевых действий – это бы полностью изменило ситуацию на фронте", – считают в украинском оборонном ведомстве.

Нашей стране для использования F-16 нужно адаптировать инфраструктуру, обучить не только пилотов, но и инженеров. Только после этого современные истребители западного образца можно будет передать Украине.

В МО отметили, что F-16 нужно будет рассредоточить. "Соответственно, пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, южном, восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, исходящие из-за пределов территории Украины", – заявили представители министерства.

Добавим: недавно издание Politico, ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, заявило, что Киев хочет получить от Запада от 40 до 50 современных истребителей.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил президент Владимир Зеленский.

– 15 мая британское правительство объявило, что летом 2023 года начнет начальный этап обучения пилотов ВСУ на F-16.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что истребители-перехватчики F-16 позволят защитить наше небо от атак российских оккупантов на 98%.

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